دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة دو تطلق شبكة إنترنت الأشياء ضيقة النطاق في الإمارات بهدف دعم مزيد من التحول نحو المدن الذكية

بالتعاون مع شركات نوكيا و”أفيرمد نتويركس” و”ميديا تك”، أعلنت دو اليوم عن إطلاق الجيل الجديد من شبكة إنترنت الأشياء ضيقة النطاق (NB-IoT) التي تعتمد على شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُتيح الشبكة الجديدة دعم مجموعة كبيرة من الحلول والخدمات التي تُمثل التحول نحو تقنيات ما يُسمى بالمُدن الذكية في الإمارات، وتشمل تلك الحلول عدادات الكهرباء والماء الذكية، مواقف السيارات الذكية، أجهزة التعقب الذكية، والخدمات الصحية الذكية، بالإصافة إلى استخدامات أُخرى عديدة في المجالات الصناعية والزراعية.

ولتوضيح الاستخدامات المُنتظرة لتلك التقنية الجديدة، إستعرضت دو ونوكيا و”أفيرمد نتويركس” و”ميديا تك” حالة استخدام جديدة لحساب استهلاك الكهرباء والماء بشكل ذكي عن بُعد، حيث قدّمت شبكة إنترنت الأشياء ضيقة النطاق الحديثة مدة تغطية أكثر إتساعا وإستهلاك أقل لطاقة الجهاز للاستفادة من عمر أطول للبطارية الخاصة بالعدادات الذكية.

وستتيح هذه الشبكة تقديم خدمات مُبتكرة في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والمياه والأجهزة المنزلية والنقل والرعاية الصحية والتصنيع. وتستخدم الأجهزة الذكية المُتصلة بالإنترنت من خلال تلك الشبكات الجديدة شريحة سيليكون من “ميديا تك” تحتوي على مودم خاص بتقنيات إنترنت الأشياء ضيقة النطاق وهوائي للترددات الراديوية إلى جانب العديد من المكونات الأخرى وذلك بهدف تبسيط التصميم وتقديم مُنتج مُتصل مُتكامل.

جدير بالذكر أن التحول نحو تقنيات المدينة الذكية يأتي كجزء من مُبادرة تم إطلاقها في عام 2013 تهدف إلى جعل دبي مدينة ذكية مُتكاملة بما يسمح للسكان بالحصول على هوية رقمية يُمكن استخدامها في الحصول على كافة الخدمات والتحكم بها داخل المدينة، وتشمل تلك الرؤية أيضا التوسع في تبني تقنيات الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء.

التدوينة دو تطلق شبكة إنترنت الأشياء ضيقة النطاق في الإمارات بهدف دعم مزيد من التحول نحو المدن الذكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.