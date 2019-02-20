دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كوالكوم تعلن عن جيل جديد من مودمات 5G يقدم دعم أوسع للأجهزة

“الوصول للقمة صعب، لكن المحافظة عليها أصعب” هذا هو شعار كوالكوم وغيرها من الشركات الكبيرة بلا شك، فالشركة الأمريكية أعلنت عن مودمها سنابدراغون X55 والذي يقدم خيارات أوسع للشركات ويوفر تقنيات اتصال أكثر من الجيل السابق X50، وذلك حتى قبل إطلاق أول هاتف بتقنية الجيل الخامس مع مودمها القديم.

وتقول كوالكوم أن أكثر من 20 شركة مصنعة أعلنت عن عزمها استخدام منصة الشركة لتقنيات الجيل الخامس في هواتفها وغيرها، كما أنها تسعى للانتقال لمرحلة أخرى مع المودم الجديد الذي كشفت عنه.

وأوضحت الشركة أن سنابدراغون X55 لن يقتصر على تقديم التقنيات للهواتف الذكية، بل سيقدم دعم للراوترات اللاسلكية ونقاط الاتصال الساخنة (هوت سبوت)، والحواسيب، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية والسيارات وغيرها.

وبالحديث عن أمور أكثر تقنية، سيدعم المودم تقنيات NR TDD و FDD، كما هو الحال مع mmWave وطيف sub-6 GHz. كما سيدعم أوضاع NSA وSA، بجانب مشاركة الاتصال بين تقنية الجيل الرابع والخامس وهو ما يجعل تطوير تقنيات الجيل الخامس بالتزامن مع وجود الجيل الرابع أكثر سهولة؛ حيث يمكن للأجهزة التي تستخدم المودم توفير أطياف اتصال مختلفة وبالتالي اتصال أجهزة بتقنيات مختلفة مع الإشارة.

ويمكن لمودم كوالكوم الجديد دعم سرعة تنزيل تصل إلى 7 جيجا بايت في الثانية بجانب سرعة رفع تصل 3 جيجا بايت في الثانية، وهو ما يمثل نقل كبيرة جدًا في سرعة نقل البيانات لاسلكيًا. وهذا المودم سيكون متاح للشركات لاختباره مباشرة، فيما سيكون متاح للاستخدام التجاري مع نهاية 2019 حسب تقدير الشركة.

التدوينة كوالكوم تعلن عن جيل جديد من مودمات 5G يقدم دعم أوسع للأجهزة ظهرت أولاً على عالم التقنية.