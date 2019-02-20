دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تطلق هاتف V15 Pro بالكاميرة المنبثقة بدقة 32 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Vivo اليوم هاتف V15 Pro الذي يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة هذا العام مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش، كما أنه أول إصدار يضم مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في تصميم منبثق للكاميرة.

هاتف V15 Pro هو أحدث الإصدارات المميزة التي يكشف عنها اليوم من شركة Vivo، حيث يتميز بشاشة 6.39 إنش Super AMOLED مميزة بجودة عرض Full HD بلس، كما يأتي بتصميم يختفي فيه النتوء العلوي مع إطار علوي بسماكة 2.2مم، وسمك 1.75 مم في الحواف الجانبية للهاتف، كما تشغل الشاشة نسبة 91.64% من هيكل الهاتف.

وتعد الكاميرة الأمامية المنبثقة الميزة الرئيسية لهاتف V15 Pro، حيث تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تؤكد الشركة على أن مستشعر الإضاءة محجوب داخل الشاشة أيضاً، كما تشير Vivo إلى أن آلية عمل الكاميرة المنبثقة تأتي بسرعة 0.46 في الثانية.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونمط Dual Turbo للألعاب، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة Funtouch OS 9.

وتأتي الكاميرة الخلفية لهاتف V15 Pro بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل والتي تدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل، مع تصوير بآداء مميز في الإضاءة المنخفضة، أيضاً يأتي المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير بتفاصيل أكثر في نمط portrait، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة بمجال رؤية 120 درجة.

أيضاً يدعم الكاميرة تقنية الذكاء الإصطناعي مع نمط Super Night لتصوير في الإضاءة المنخفضة، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، بسرعة إستجابة 0.37 من الثانية، أيضاً يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه والتي تأتي بسرعة إستجابة 0.55 ثانية مع مسح الوجه في 1024 نقطة، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 3700 mAh، مع تقنية الشحن السريع، ومنفذ USB C.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo V15 Pro باللون الأزرق والأحمر، مع سعر 407 دولار تقريباً، حيث يتوفر على أمازون في البداية، ومن ثم ينطلق إلى منافذ البيع في 8 من مارس.

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هذا الموضوع Vivo تطلق هاتف V15 Pro بالكاميرة المنبثقة بدقة 32 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.