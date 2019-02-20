أنقرة.. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي مفتي تونس

أنقرة / ياسمين كاليونجو أوغلو / الخليج 365

التقى رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الأربعاء، مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، في العاصمة أنقرة.

وجاء في بيان أصدرته رئاسة الشؤون الدينية، أن أرباش أكد على قوة العلاقات الثنائية بين تركيا وتونس.

وأشار أرباش، إلى ضرورة استمرار التعاون المشترك بين البلدين، في مجال التعليم الديني.

وأفاد أن تبادل التجارب بين البلدين في المجال الديني ستكون له فوائد كبيرة على الجانبين.

بدوره، قال مفتي تونس، إن أهم رابط بين البلدين هو الدين الإسلامي.

وأعلن "بطيخ" عن استعداد بلاده لتحقيق تعاون أكبر مع تركيا في المجال الديني.

وحضر اللقاء، سفير تونس لدى أنقرة محمد فيصل بن مصطفى، ونائب رئيس الشؤون الدينية التركي سليم أرغون، ومدير عام العلاقات الخارجية بالرئاسة أرداي أتلاي.