مسيرة حاشدة في المغرب للمطالبة بتحسين وضع العمال

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

شارك آلاف المغاربة، الأربعاء، في مسيرة حاشدة في العاصمة الرباط، للمطالبة بتحسين أجور العمال وحقوقهم.

المسيرة دعت إليها نقابات وجمعيات غير حكومية، طالبت بتحقيق العدالة في الأجور، وتوفير الأمان الوظيفي، وحقوق عمالية أخرى.

وبحسب مراسل الخليج 365، شهدت المسيرة مشاركة واسعة من جانب الأساتذة المتعاقدين، رفضا لنظام التوظيف بالتعاقد، وضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية.

وأطلقت الحكومة في 2017، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، لتجنب أية مستحقات تقاعدية للموظفين المثبتين في الحكومة، وبدأ تنفيذه بالتعليم.

يتزامن انطلاق المسيرة اليوم، مع تأسيس حركة "20 فبراير" في 2011، الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية.