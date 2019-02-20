الطاقة: توقعات باتفاق مع #الكويت لإنتاج #النفط بالمنطقة المقسومة في 2019

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت.

ورداً على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق، قال “الفالح” وفق وكالة “رويترز”: نأمل في حل هذا في 2019.

وفي إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في 2019، أضاف الوزير: تحدوني الثقة.

واجتمع وزير الطاقة مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن استئناف الإنتاج من حقول النفط بالمنطقة المقسومة قد يضيف ما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج السعودي والكويتي.

وتركت المنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كيلومتراً مربعاً على الحدود بين السعودية والكويت، غير محددة، حين تم ترسيم الحدود بموجب معاهدة العقير في الثاني من ديسمبر 1922.