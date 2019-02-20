بـ 50 مليون درهم.. اتفاقية لتأسيس #مصنع_سعودي- إماراتي للصناعات العسكرية

صحيفة الخليج الالكترونية

وقعت شركة “مجال ألفا” القابضة السعودية ، على هامش معرض “آيدكس” بأبوظبي، اتفاقية مع شركة ” العسبر” الإماراتية المتخصصة في الصناعات العسكرية، لتأسيس مصنع للصناعات والتجهيزات العسكرية في الرياض بتكلفة 50 مليون درهم وبمبيعات سنوية مستهدفة تتجاوز 200 مليون درهم في السنة الثالثة.

حيث أكد رئيس مجلس إدارة شركة “مجال ألفا” عبد الله بن محمد الفوزان، أن توجه الشركة هو مواكبة توجهات وتطلعات وخطط القيادة العليا في المملكة من خلال توطين الصناعات العسكرية في المملكة وجلب التقنيات الضرورية لإتمام ذلك وبالتالي زيادة المنتج المحلي.

وأضاف أن “هذا التحالف مع الجانب الإماراتي تم من خلال ما يمتلكه الجانب الإماراتي من تقنيات عسكرية متقدمة وما لديهم من قاعدة عملاء في مختلف أنحاء العالم ومنها جهات أمنية وعسكرية في المملكة”.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة العسبر للصناعات العسكرية محمود محمد راشد الأميري، إن “الشركة تمتلك التقنيات العسكرية اللازمة لإقامة مثل هذا المصنع في المملكة العربية السعودية وأنها حالياً ومن خلال مصنعها في الإمارات تحتفظ بعلاقات جيدة مع عدد من الجهات المختصة في السعودية و تزودها بتقنيات وآليات عسكرية”.

وقام الطرفان بتعيين شركة “إنتو كابيتال” المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لإتمام التقييمات والدراسات والتراخيص اللازمة بما يتوافق مع الأنظمة في البلدين.