شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحقق المركزين الأول والثاني في «الإبداع الحكومي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

حصلت وزارة التعليم على المركزين الأول والثاني في “مجال الإبداع الحكومي” خلال حفل التكريم الخاص بجائزة جدة للإبداع في عامها الثاني 1440هـ. حيث توّج محافظ جدة سمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود الفائزين بجائزة جدة للإبداع ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار “كيف نكون قدوة”.

إذ حصل على المركز الأول مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز عن مبادرة بوابة مرضى المستشفى الجامعي ” شفاء ” والتي تقدم العديد من الخدمات الشاملة والمريحة للمريض بكل يسر وسهولة ابتداءً من فتح الملفات مرورًا بمتابعة حالته وصرف الأدوية وإدارة المواعيد والتذكير بمواعيد العلاج والتثقيف الطبي, انتهاءً بتوفير خدمة توصيل المريض إلى المستشفى عن طريق التعاون مع أحد تطبيقات المواصلات الشهيرة.

وحصلت على المركز الثاني في جائزة الإبدع الحكومي الإدارة العامة لتعليم جدة عن مبادرة مركز خدمة مستفيد تعليم جدة بمفهوم سعيد.

والذي عكف على التطوير المستمر من أجل تقديم الخدمات المتكاملة بأحدث الأساليب, وتقديم المعلومات والإجابات بشكل احترافي سريع ملائم بما يتناسب مع تساؤلات المستفيدين واستفساراتهم من خلال عدة قنوات, وخدمة المستفيد من موقعه حفاظًا على وقته وتقديرًا لظروفه ومكانته وسرعة إنجاز خدمته.

بذكر أن جائزة جدة للإبداع التي تنظمها جامعة الملك عبدالعزيز هي عبارة عن جوائز تُسهم في الحراك الثقافي والتنموي في المحافظة, وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظاتهم في شتى المجالات.