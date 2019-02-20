شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُصدر تنبيهاً مهماً لأهالي جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة التي تستمر حتى السادسة مساءاً, تشمل كلاً من جدة والليث وبحرة ورابغ وخليص.