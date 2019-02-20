فيديو| بالأرقام.. حصيلة 3 أيام جرائم للاحتلال ضد الفلسطينيين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لا تزال المقاومة الفلسطينية مستمرة في وجه السجان الإسرائيلي المحتل، الذي كثف من جرائمه ضد الفلسطينيين في الأيام الأخيرة.

ولم يتوقف الاحتلال طيلة السنوات السابقة عن شن جرائمه الوحشية ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

انتهاكات جسيمة

فالاحتلال كثف من استخدام القوة المفرطة تجاه المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والمتظاهرين السلميين في قطاع غزة، مرتكبا انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومنذ بدء تظاهرات العودة الفلسطينية، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن قتل وسفك دماء أطفال فلسطين ونسائهم، مما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

اقتحامات للأقصى

يذكر أن اقتحامات المسجد الأقصى تتم بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ووسط انتشار مكثف لقوات وعناصر الشرطة والوحدات الخاصة داخل المسجد وعند أبوابه.

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