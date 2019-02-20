من هو السبعيني علي بن كرمان الذي غيرت السوشيال ميديا حياته؟

تسبب مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية يوثق قيام نجم مواقع التواصل الاجتماعي المسن السبعيني علي بن كرمان، بالتحرش بممرضة في مستشفى القنفذة، بغضب واسع بين ناشطين، أدى إلى إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية واستدعاء الممرضة التي تحرش بها.

وعرف المسن السبعيني شهرة كبيرة منذ عدة أشهر فقط، إلا أنه لم يتمكن فيما يبدو من الاستمتاع بها، حتى أطاحت به واقعة التحرش التي انتشرت بشكل واسع بين ناشطين.. وفق "إرم نيوز".

قضى علي بن كرمان سبعين عامًا على الأقل من عمره في فقر وحاجة، لم يتمكن فيها حتى من الزواج، وعاش في منطقة شبه معزولة تابعة لمحافظة القنفذة على معونة الضمان الاجتماعي وبعض المحسنين وفقًا لتصريحات أدلى بها شخصيًا في أوقات سابقة لوسائل إعلام محلية.

وأصبحت عبارة ”لا علمني لا تخليني أقعد أمشي لاني مقيدا ولا مفكوك“ التي وردت في المقطع، إحدى أشهر العبارات المتداولة في المملكة، واستخدمت لاحقًا في أغاني ”الشيلات“ والقصائد وحتى الإعلانات.

ورغم أن هذا المقطع تم تصويره قبل عدة سنوات، لكن علي بن كرمان عرف الشهرة قبل عدة أشهر فحسب.

وفي ملابسات المقطع الذي تسبب بشهرته، بحسب ما ذكره المسن علي في تصريح لقناة ”العربية“: ”هذا رجّال صديق لنا جاني وطلب مني أكلم مديره في العمل أتوسط له يأخذ إجازة والمدير ما فهمت منه هل هو موافق والا لا، وقلت للمدير، نبغى له إجازة، وأبغى أتأكد منه إنه وافق قلت له علمني لا تتركني لاني مقيد ولاني مفكوك وما قصر معنا“.

وعلى غرار الآلاف من السعوديين الذين شاهدوا المقطع الشهير، شاهده أيضًا الشاب محمد الشريف، الذي أثار فضوله ورغب في التعرف على صاحبه عن قرب، ليتوجه مباشرة إلى حيث يعيش المسن السبعيني.

ووجد ”الشريف“ أن علي بن كرمان يعيش حياة صعبة، فقرر الاعتناء به واصطحابه معه إلى محافظة جدة ومعاملته كفرد من أفراد عائلته.

وبالفعل أخذ محمد الشريف، ”بن كرمان“، لأداء العمرة، ثم اصطحبه معه إلى مصر أثناء توجهه إليها في رحلة عمل وهناك وعن طريق مقاطع ”سناب شات“ وصور وثقاها معًا بدأت شهرة المسن السبعيني، حتى وصلت إلى ما لا يقل عن مئة ألف متابع على ”سناب شات“ وحده.

ولم يكتف محمد بذلك، بل ساهم بتزويج علي بن كرمان وتشييد سكن له، حيث عبر المسن السبعيني له عن رغبته في الزواج بعد تعفف طويل عنه بفعل الحاجة، فما كان من ”الشريف“ إلا أن ساعده بذلك، حيث أعلن عبر مواقع التواصل عن رغبة علي بن كرمان بالزواج، وما لبث أن لبى الآلاف هذه الدعوة ووصل حضور حفل زفاف المسن السبعيني إلى 5 آلاف شخص من بينهم شعراء ومشاهير ”شيلات“. كما ساهم مواطنون ببناء منزل الزوجية لبن كرمان في محافظته القنفذة.