دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. اشتعال النار في برج موبايلي بحي الجنادرية نشرت «طرق الرياض»، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لاشتعال النار في برج شركة موبايلي للاتصالات بحي الجنادرية بالرياض. وفي تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، قالت «أمن الطرق»: «احتراق برج موبايلي بمخطط الشروق بحي الجنادرية صباح اليوم». «عاجل» ستوافيكم بتفاصيل حول الحريق، فور ورودها.

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