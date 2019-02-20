دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تعلن رسمياً عن هواتف LG Q60 وK50 وأيضاً K40 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت LG إصدار جديد من سلسلة هواتف Q حيث يأتي إصداراها الجديد Q60 بشاشة FullVision مميزة بالنتوء العلوي، كما أعلنت أيضاً عن هاتفي K50 وأيضاً K40.

يأتي هاتف Q60 أحد الإصدارات المتوسطة من LG اليوم مع شاشة FullVision بحجم 6.26 إنش، مميزة بنتوء علوي waterdrop مع أبعاد 19:9، وجودة عرض HD بلس بدقة 1520 في 720 بيكسل.

كما يتميز هاتف Q60 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، والتي تدعم تقنية التركيز التلقائي PDAF، أيضاً يأتي المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل مع عدسات مميزة بزوايا واسعة، ويأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

الكاميرة الأمامية في هاتف Q60 مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل، كما تأتي كل الكاميرات بدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.

LG تقدم الإصدارات الثلاثة اليوم مع تقنية DTS:X 3D التي تدعم صوت ثلاثي الأبعاد من كل الإتجاهات مع 7.1 من القنوات، وهي مميزات رائعة مع تشغيل الألعاب أو بث محتوى الفيديو أو الموسيقى عبر السماعات الخارجية أيضاً.

مواصفات هاتف LG Q60

شاشة بحجم 6.26 إنش مع أبعاد 19:9، وجودة عرض HD بلس بدقة 1520 في 720 بيكسل

معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD

يدعم 2 من شرائح SIM

كاميرة خلفية مع مستشعر رئيسي 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED وتقنية PDAF، مع مستشعر 5 ميجا بيكل مع عدسات بزوايا واسعة وأخر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

يدعم MIL-STD 810G، مع تقنية الصوتيات DTS:X 3D لصوت ثلاثية الأبعاد محيطي، كما يأتي بزر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي

قياسات الهاتف 161.3 في 77 في 8.7مم

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n، والبلوتوث 4.2، كما يأتي بتقنية GPS وGLONASS

بطارية بقدرة 3500 mAh.

مواصفات هاتف LG K50

شاشة بحجم 6.26 إنش مع أبعاد 19:9، وجودة عرض HD بلس بدقة 1520 في 720 بيكسل

معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD

يدعم 2 من شرائح SIM

كاميرة خلفية مع مستشعر رئيسي 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED وتقنية PDAF، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

يدعم MIL-STD 810G، مع تقنية الصوتيات DTS:X 3D لصوت ثلاثية الأبعاد محيطي، كما يأتي بزر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي

قياسات الهاتف 161.3 في 77 في 8.7 مم

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n، والبلوتوث 4.2، كما يأتي بتقنية GPS وGLONASS

بطارية بقدرة 3500 mAh.

مواصفات هاتف LG K40

شاشة بحجم 5.7 إنش مع أبعاد 18:9 وزجاج منحني 2.5D، وجودة عرض HD بلس بدقة 1440 في 720 بيكسل

معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz

ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، مع بطاقة ذاكرة خارجية microSD

يدعم 2 من شرائح SIM

كاميرة خلفية مميزة بمستشعر 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED وتقنية PDAF

كاميرة أمامية بمستشعر 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

يدعم MIL-STD 810G، مع تقنية الصوتيات DTS:X 3D لصوت ثلاثية الأبعاد محيطي، كما يأتي بزر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي

قياسات الهاتف 153.0 في 71.9 في 8.3 مم

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n، والبلوتوث 4.2، كما يأتي بتقنية GPS وGLONASS

بطارية بقدرة 3000 mAh.

ومن المقرر أن يتم عرض كلاً من هواتف LG Q60 و K50 وأيضاً K40 في فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي في برشلونة الذي يقام بدءاً من 25 حتى 28 من فبراير.

المصدر

هذا الموضوع LG تعلن رسمياً عن هواتف LG Q60 وK50 وأيضاً K40 ظهر على التقنية بلا حدود.