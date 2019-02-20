شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزوا ضد مواطنات.. ضبط 5 عمالة مخالفين بجريمة التستر في أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت فرق وزارة التجارة في مدينة أبها، خمسة من العمالة المخالفين، بجريمة التستر، وذلك بعد تداول مقاطع صوتية تتضمن تجاوزات ضد موظفات سعوديات يعملن بالمنشأة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، مضيفاً أنه تم استدعاء العمالة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية مع كفيلهم وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.