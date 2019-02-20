«الأرصاد» تنبه من رياح مثيرة للأتربة على «الشرقية»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار, تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم. وشمل التنبيه الدمام والخبر والإحساء والجبيل والظهران والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن والطريق الواصل إلى الرياض.

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