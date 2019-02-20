مسلم من أصل باكستاني.. ما لا تعرفه عن مدير حملة «ساندرز» للرئاسة الأمريكية 2020

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي، ساندرز" target="_blank">بيرني ساندرز، تعيين فايز شاكر، المدير السياسي لاتحاد الحريات المدنية، مديرا لحملته لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2020.

"شاكر" صاحب الـ 39 عاما، قبل المنصب وأخبر العاملين في الاتحاد بقراره الرحيل والانضمام لحملة السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت.

وأصبح شاكر، المولود لمهاجرين باكستانيين، أول مدير مسلم لحملة رئاسية أمريكية كبرى، وهو خريج جامعتي هارفرد وجورج تاون، وسبق له العمل مستشارا لزعيم الأغلبية الديمقراطية السابق في مجلس الشيوخ هاري ريد.

وعمل شاكر مستشارًا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وساهم في "شن معارك رئيسية بالنيابة عن مجتمع الشواذ وأصحاب الميول الجنسية المغايرة، وكذلك عن مجتمعات المسلمين الأمريكيين"، حسب ما تقول سيرته الذاتية على موقع اتحاد الحريات المدنية.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، يأتي اعتماد ساندرز على شاكر يمثل ميلا باتجاه الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الذي يسعى السيناتور لنيل بطاقة الترشح ممثلا له.

وأعلن السيناتور الأميركي ساندرز" target="_blank">بيرني ساندرز، أمس الثلاثاء، ترشحه مجددًا في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وجاء إعلان ساندرز في مقابلة إذاعية من ولاية فيرمونت التي يتحدر منها. وقال لإذاعة فيرمونت العامة "أردت أن يكون أهالي ولاية فيرمونت أول من يعرف بالأمر".

وانضم ساندرز، الذي يصف نفسه بأنه ديموقراطي اشتراكي، إلى ساحة المرشحين المكتظة في مسعى لهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجمهوريين في انتخابات 2020.

وحدد ساندرز الطريقة التي سيخوض حملته عبرها قائلاً، "أتعهد خلال جولتي في البلاد بحمل القيم التي نفتخر فيها في فيرمونت، الإيمان بالعدالة والمجتمع والسياسات والاجتماعات الشعبية، هذا ما سأحمله معي إلى كافة أنحاء البلاد، واصفًا ترامب بأنه مصدر عار على الصعيد الوطني وبأنه مريض بالكذب.

وحاول ساندرز، الترشح للرئاسة في 2016 لكنه خسر أمام هيلاري كلينتون التي هُزمت بدورها أمام ترامب.

ويحظى ساندرز بدعم معنوي من الليبراليين الشباب عبر دعواته لتقديم رعاية صحية شاملة لجميع الفئات وتحديد الحد الأدنى للأجور عند 15 دولارا وتوفير دراسة جامعية مجانية.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكد في منتصف أكتوبر الماضي، أنه سيكون مرشحًا لولاية ثانية من 4 سنوات في عام 2020، مبددًا بذلك أي تكهنات بشأن نواياه.