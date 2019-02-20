شاومي تطلق هاتفها Mi9 بكاميرا 48 ميجا بكسل وأحدث معالجات كوالكوم بسعر 445$

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شاومي تطلق هاتفها Mi9 بكاميرا 48 ميجا بكسل وسعر 445$

كشف شاومي عن أحدث هواتفها الرائدة والأول لهذا العام، Mi9، والذي يأتي بمواصفات عالية جدًا لا سيما احتوائه على معالج سنابدراغون 855 الأحدث من كوالكوم، بجانب قدومه مع كاميرا بمستشعر بدقة 48 ميجا بكسل وسعر يبدأ بنحو 445 دولارًا أمريكيًا. كما أن الهاتف رافقه نسخة أقل باسم Mi9 SE.

ويأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.39 بوصة بأبعاد 19:9 ودقة 2280×1080 مع كثافة بكسلات 395 ppi محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 6. كما تجلب الشاشة مستشعر بصمة الأصبع المدمج داخليًا.

وقد أصبح الهاتف الأول من الشركات المعروفة الذي يتم الكشف عنه بمعالج كوالكوم سنابدراغون 855 الذي يحتوي على ثمان نوى، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق سامسونج لسلسلة هواتف جالاكسي S10 لاحقًا من هذا اليوم حيث ستكون هي الأخرى بنفس المعالج. ويضيف المعالج المركزي بجانبه، معالجًا للرسومات من نوع Adreno 640 مع خيارات من الذاكرة 6، 8، و12 جيجا بايت من نوع LPDDR4X وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجا بايت.

أما بالحديث عن الكاميرا، فهو يأتي مع كاميرا ثلاثية بعدسات بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة غالق f/1.75 مع مستشعر سوني IMX586، وأخرى بدقة 16 ميجا بكسل واسعة الزاوية مع مستشعر سوني IMX481، وثالثة بدقة 12 ميجا بكسل من نوع telephoto مع مستشعر سامسونج S5K3M5، وقد حصلت الكاميرا على تقييم 107 من موقع DxOMark لتتغلب على هاتفي نوت 9 وبكسل 3. على الجهة المقابلة، فإن الهاتف يحتوي كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل.

ويعمل Mi9 بكل تأكيد مع نظام تشغيل أندرويد 9.0، كما يجلب معه واجهة MIUI 10 من شاومي، كما يجلب معه بطارية بسعة 3,300 ملي أمبير، ويضيف منفذ USB نوع C مع خاصية الشحن السريع 27 وات وخاصية الشحن اللاسلكي 20 وات.

لكن يجدر القول أن الهاتف لا يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار، كما أن سرعة الشحن التي قدمتها الشركة أقل من نظيراتها، إلا أن الهاتف يبقى الخيار الأفضل بالنسبة لسعر يبدأ من 445$.

سيبدأ Mi9 سعره المذكور مع وجود ذاكرة رام 6 جيجا بايت ومساحة تخزين 128 جيجا بايت، فيما سيرتفع السعر ليصل 490$ مع ذاكرة 8 جيجا بايت ومساحة تخزين 128 جيجا بايت، فيما سيصل إلى 600$ مع ذاكرة 12 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت وهي النسخة الشفافة من الخلف.

اما بالحديث عن الهاتف الأخر Mi9 Se فهو بمثابة نسخة مخففة تحتوي على شاشة 5.97 بوصة من نوع AMOLED تحتوي مستشعر بصمة، بالإضافة إلى معالج سنابدراغون 712، مع ذاكرة رام 6 جيجا بايت وخيارين من سعة التخزين 64 أو 128 جيجا بايت، بجانب بطارية 3,070 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 18 وات لكنه لا يدعم الشحن اللاسلكي. كما يحتوي على كاميرا ثلاثية بعدسات 48، 8، و13 ميجا بكسل وأمامية بدقة 20 ميجا بكسل. وسيبدأ سعره من 297$ لنسخة 64 جيجا بايت وسعر 342$ لنسخة 128 جيجا بايت.

التدوينة شاومي تطلق هاتفها Mi9 بكاميرا 48 ميجا بكسل وأحدث معالجات كوالكوم بسعر 445$ ظهرت أولاً على عالم التقنية.