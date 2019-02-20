دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تطلق إعلان تشويقي لمؤتمرها القادم في 19 من مارس ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد عملاق البحث لعقد مؤتمرها القادم في 19 من شهر مارس المقبل، حيث جاء إعلان جوجل عن المؤتمر عبر إعلان تشويقي يؤكد على عقد المؤتمر خلال فعاليات GDC 2019 القادمة.

تعقد جوجل مؤتمرها القادم خلال فعاليات مطوري الألعاب الذي يعقد في شهر مارس، حيث تشير التوقعات إلى أن جوجل في طريقها للكشف عن مشروعها الجديد لخدمة بث الألعاب.

وقد جاءت الشائعات الأولى عن مشروع خدمة بث الألعاب القادمة من جوجل خلال 2018، حيث أشير إلى أنها ستكون أحد الخدمات التي تتطلب إشتراكات شهرية أو سنوية، كما تدعم هذه الخدمة العمل على الأجهزة الحالية أو على وحدات التحكم في الألعاب التي صممت عبر جوجل.

كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن مشروع خدمة بث الألعاب الجديدة ينطلق بعنوان “Yeti”، وتشير التسريبات إلى أن الخدمة الآن قيد التطوير، حيث تعمل جوجل على معالجة المشاكل التي قد تنشأ عند التخزين المؤقت في خدمة البث، إلى جانب المشاكل التقنية الأخرى التي قد تؤدي إلى تقطع أو أنهيار الجرافيك في الألعاب.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تطلق إعلان تشويقي لمؤتمرها القادم في 19 من مارس ظهر على التقنية بلا حدود.