قوات سوريا الديمقراطية: شاحنات تنقل مدنيين من آخر معقل لداعش بسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن قافلة تضم عشرات الشاحنات تنقل المدنيين غادرت الباغوز وهى آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابى فى شرق سوريا. وقالت قوات سوريا الديمقراطية فى وقت سابق إن عزل المدنيين فى جيب الباغوز عن باقى المتشددين هناك خطوة بالغة الأهمية نحو السيطرة بشكل نهائى على المنطقة. وشاهد صحفيون قريبون من خط الجبهة الشاحنات وهى تغادر الجيب.

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