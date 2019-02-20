مسؤول عراقي: نرفض أن تكون أراضينا منطلقا للإضرار بالآخرين

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

شدد مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، الأربعاء، أن بلاده ترفض أن تكون منطلقا للإضرار بالآخرين، مجدداً تأكيده عدم وجود قوات أجنبية مقاتلة أو قواعد عسكرية لها في البلاد.

وقال الفياض في كلمة له خلال "المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره" المنعقد في بغداد، تابعته الخليج 365، "لن نقبل بوجود قواعد عسكرية أجنبية في العراق ولا توجد قوات برية أجنبية على أراضينا".

وأضاف أن "تواجد التحالف الدولي جاء بطلب من الحكومة وهي تعمل على التدريب والتعاون وتوفير المعلومات والاستشارة ".

وشدد الفياض الذي يرأس أيضا هيئة "الحشد الشعبي"، أن "العراق يرفض أن يكون منطلقا للإضرار بالآخرين وهذا ما أكده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وتابع بالقول أن "العراق على استعداد للتعاون مع دول الجوار والمنطقة ودول العالم في مجال الأمن ومن أجل القضاء على داعش".

وانطلقت في العاصمة بغداد، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام تنظيم "داعش" الإرهابي وفكره بمشاركة 60 دولة.