"السعودية للكهرباء" تقترض 4 مليارات دولار من بنوك محلية

الرياض / طارق خالد / الخليج 365
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أنها ستوقع الأربعاء، اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 15.2 مليار ريال (4.05 مليارات دولار).
وقالت الشركة (حكومية)، وهي مزود الخدمة الوحيد للمملكة، في إفصاح للبورصة، إن القرض بدون ضمانات ومدته سبع سنوات، لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
وأشارت أنها ستحصل على التمويل من ستة بنوك محلية هي: الراجحي، الأهلي التجاري، السعودي البريطاني، السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية، والعربي الوطني.
وتملك الحكومة السعودية 74 بالمئة من أسهم الشركة المدرجة في البورصة المحلية.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن توقيع اتفاقية تمويل دولي مشترك مدته سنة واحدة، بقيمة 2.6 مليار دولار، يسدد دفعة واحدة.
وفي أغسطس/ آب 2017، أعلنت الشركة عن حصولها على قرض مدته خمس سنوات، بقيمة 1.75 مليار دولار، يسدد دفعة واحدة.
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