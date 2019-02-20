إحالة 5 وافدين إلة #النيابة_العامة بتهمة #التستر_التجاري

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وزارة التجارة والاستثمار إنها أحالت 5 من العمالة الوافدة وكفيلهم إلى فرع النيابة العامة بأبها، بتهمة ممارسة التستر التجاري.

وذكرت الوزارة أنها تابعت مقاطع صوتية متداولة، وتوصلت إلى وجود عدد من التجاوزات لـ5 وافدين في إدارة منشأة تجارية بأبها تشير إلى أنهم يمارسون التستر التجاري، فاستدعت كفيلهم وأحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.

يذكر أن مقاطع متداولة حملت رسائل صوتية بين وافدين يديرون محلاً لبيع المنتجات النسائية المشمولة بقرار التأنيث، تكشف كيف يتحايلون على الأنظمة والتعليمات وخداع فرق التفتيش.