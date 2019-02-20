تقنية ابها تشارك في مسابقة الابتكارات العاشرة بالأحساء بابتكارات تقنية

الخليج - فهد الهائج

شاركت الكلية التقنية بابها من خلال مركز الموهوبين التقنيين بالكلية في مسابقة الابتكارات التقنية العاشرة التي نظمتها المنطقة الشرقية بمقر المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء وبرعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء وبمشاركة 115 مشروعا تقنيا من كافة الوحدات التدريبية بالمملكة ، وأوضح عميد الكلية التقنية بابها الأستاذ الحسين بن سالم ال عثمان امس ان الكلية شاركت بابتكارين وهما حوض السباحة الذكي وهو عبارة عن حوض سمك يمكن التحكم في مختلف مكوناته عن بعد ، حيث يتم توصيل الحوض بالأنترنت عن طريق عنوان IP خاص به وبالتالي يمكن التحكم بهذا الحوض من أي مكان وقد حقق المركز الثالث عشر من بين 70 مشروعا معه من الكليات .

فيما يتمثل الابتكار الثاني في نظام الاتصال السريع بالموظف وهو مشروع بحيث يمكن من خلاله التواصل بمؤظف غير موجود بمكتبه حيث ان الشاشة الموجودة تسمح له بكتابة الرسالة المراد ارسالها وهي متصلة مباشرة بجوال الموظف عبر شبكة الانترنت.

وأضاف عميد الكلية انه من خلال 13 تخصصا تقنية قدمت الكلية العديد من الابتكارات خلال العام الماضي 1438/1439 حيث وصلت اكثر من 20 ابتكارا ومشروعا تقنيا للمتدربين الخريجين كما قامت الكلية بتجهيز صالة للابتكارات تحت مسمى ” مركز الموهوبين التقنين بالكلية ” وتم تجهيزه بكافة المشاريع والعدد اليدوية والشاشات وصالة الاستقبال والعرض لدعم المشاريع التقنية لاحتضان المتدربين الموهوبين في كافة التخصصات التقنية بالكلية ، مشيرا ان هناك العديد من تلك الابتكارات شاركت في معارض محلية ودولية وكان اخرها اليد السحرية والتي شاركت في دولة مصر ضمن فعاليات ملتقى المشاريع والصيانة العرب بالقاهرة .

الجدير بالذكر ان المسابقة تهدف إلى ونشر ثقافة الاختراع وتشجيع المبتكرين، وكذلك تنمية روح الإبداع والابتكار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتي تتضمنها رؤية المملكة 2030، واكتشاف المواهب وتشجيعها، واستقطاب المواهب للمشاركة بها بالمشاركات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف، أن المسابقة تحظى بدعم مباشر من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومتابعة مستمرة من نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني

يذكر بأنه سيتأهل الفائزون في المسابقة للمشاركة في المعارض العالمية ومنافسة المبتكرين من أكثر من 25 دولة أوربية وآسيوية وأفريقية ومنها المانيا وماليزيا.