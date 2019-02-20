قوات_الاحتلال تقتحم #المسجد_الأقصى وتعتدي على المصلين

الخليج - واس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،الليلة الماضية، المسجد الأقصى المبارك واعتدت علي المصلين وأصابت واعتقلت العشرات. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا وأصابت 20 آخرين بينهم ، أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة من مدينة القدس، ناصر قوس.

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