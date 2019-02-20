شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: لسنا دولة تبيع النفط فقط.. وحققنا عوائد كبيرة من استثماراتنا مع الهند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقَّعت المملكة وجمهورية الهند، اليوم، عدداً من الاتفاقيات في مجالات شتى، لتعزيز العلاقات والاستثمارات والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ووُقعت اتفاقيات في مجالات السياحة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والاستثمار والإذاعة.

وقال ولي العهد خلال المؤتمر: إن المملكة ليست دولة تبيع النفط فقط لكنها تستثمر في البتروكيماويات وأشياء أخرى.

وأضاف أن الاستثمارات السعودية ارتفعت مع الهند في السنوات الأخيرة، وحققت المملكة من خلالها عوائد كبيرة، مبيناً أنه تم استثمار 10 مليارات دولار في مجال التقنية والشركات الصغيرة في الهند.

وأكد أن الفرص التي تستهدفها المملكة في الهند تفوق الـ100 مليار دولار في السنوات القادمة، لتحقيق عوائد نافعة للبلدين، معبراً عن أمله في أن تسهم العلاقة مع الهند في خلق الكثير من فرص العمل.