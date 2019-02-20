دبي - بواسطة محمد فارس © 3 غرف.. "الإسكان" تطرح 25 ألف شقة لمحدودي الدخل (صور) الوان شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة (1)

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يجري طرح ما يقرب من 25 ألف وحدة سكنية بمدن الصعيد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل. © الوان شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة (6) الوان شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة (6)

وأضافت عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، أن الهدف من طرح الإعلان الـ11 من الإسكان الاجتماعي إتاحة أكبر قدر من الوحدات أمام المواطنين في مدن ومحافظات الصعيد، والإسراع في معدلات التنمية، لافتة إلى أن الوحدات 90 مترًا، 3 غرف وصالة، بيع الوحدة بـ184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة. © الوان شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة (7) الوان شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة (7)

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وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إعلان طرح حجز الوحدات سيتم خلال شهرين، لافتةً إلى أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.

وتابعت: "شروط حجز الوحدات، نفس شروط الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي الذي جرى طرحه خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضي، والتي جاءت على النحو التالي:

- لا يحق للمتقدم (الزوج - الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

- ألا يكون مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا. © الوان شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة (9) الوان شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة (9)

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1300 جنيه.

- (5700 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للزوج والزوجة. © الوان شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة (10) الوان شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة (10)

- (4200 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب.