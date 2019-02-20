شكرا لقرائتكم خبر عن هانت: العلاقات مع السعودية تمنح بريطانيا دورا لتحقيق السلام باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت عن علاقات بلاده الوثيقة مع السعودية اليوم الأربعاء قائلا إنها تمنح بريطانيا مجالا لمحاولة إنهاء الحرب فى اليمن. وقال هانت خلال زيارة لبرلين "العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية هى ما يسمح بأن يكون لنا تأثير كبير فى إحلال السلام فى اليمن. وأضاف "أهداف بريطانيا وألمانيا واحدة لكننا بحاجة لمواصلة تلك العلاقة الاستراتيجية لضمان وجود صوت أوروبى على الطاولة لفعل كل ما بوسعنا من أجل السلام".

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