إصابة 10 فلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين "مقام يوسف" بنابلس وتوتر في الاقصى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أصيب 10 فلسطينيين اليوم الأربعاء برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها إن عدة عربات جيب عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين للمقام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشباب أسفرت عن إصابة اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي ونقلا لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

وأشارت إلى إسعاف ثمانية آخرين إثر اختناقهم بالغاز المسيل للدموع.

على صعيد آخر انتشرت قوات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى المبارك وبواباته، وشوارع وطرقات وأسواق البلدة القديمة، منذ ساعات الصباح الباكر، بعد حالة من التوتر الشديد شهدها الأقصى الليلة الماضية.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود إنه "لم يصدر أي جديد بخصوص الشبان والفتية الذين اعتُقلوا ليلة أمس، وما إذا كان سيتم عرضهم على محكمة الاحتلال أو الافراج عنهم".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتقلت وأصابت أكثر من عشرين مُصليا خلال اعتدائها عليهم في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى الليلة الماضية".

وحسب وكالة (وفا) ، جدد مستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الاقصى من باب المغاربة، في الوقت الذي تسود فيه حالة من التوتر في المسجد، وسط دعوات من نشطاء مقدسيين بضرورة التوجه الى المسجد المبارك والمشاركة في الصلوات في منطقة باب الرحمة.