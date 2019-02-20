إسرائيل تواصل قرصنة أموال الفلسطينيين لابتزاز السلطة

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قيادات فلسطينية هددت بإعادة النظر في كل أشكال العلاقة مع إسرائيل وإلغاء الاتفاقات معها، بعد القرار الإسرائيلي باقتطاع 138 مليون دولار من مستحقات السلطة الفلسطينية

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المال كورقة ضغط على الفلسطينيين، أحدث تلك الضغوط قرار الاحتلال باقتطاع 138 مليون دولار من مستحقات السلطة الفلسطينية المخصصة من أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة عملاً بالقانون الإسرائيلي الصادر العام الماضي. يأتي القرار الإسرائيلي كرد "عقابي" على رفض السلطة الفلسطينية التوقف عن تقديم الدعم المالي الشهري لعائلات الأسرى القابعين خلف القضبان والشهداء الفلسطينيين، وهذا الدعم يستفز الاحتلال ودائما ما يسعى إلى وقفه بكل الطرق.

وترتب على موقف الاحتلال من هذا الدعم، مواصلة إسرائيل مخططاتها وتكثيف الضغوط بكل الوسائل على القيادة الفلسطينية، واستمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ سياساتها ومخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية. وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل "الكابينت"، قد وافق الأحد على اقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من العائدات الضريبية

وترتب على موقف الاحتلال من هذا الدعم، مواصلة إسرائيل مخططاتها وتكثيف الضغوط بكل الوسائل على القيادة الفلسطينية، واستمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ سياساتها ومخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية. وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل "الكابينت"، قد وافق الأحد على اقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى. اجتماعات طارئة اجتماعات طارئة وفور القرار الإسرائيلي، بدأت القيادة الفلسطينية سلسلة اجتماعات طارئة تستمر عدة أيام، بهدف بلورة رد أولي على قرار إسرائيل باقتطاع نحو 138 مليون دولار، من عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. وفي أول رد فعل، هددت قيادات فلسطينية بإعادة النظر في كل أشكال العلاقة مع إسرائيل وإلغاء الاتفاقات معها، حيث إن تلك الخطوة تضع مستقبل السلطة على المحك، في ظل وقف واشنطن جميع الدعم المقدم للفلسطينيين، حسب "الشرق الأوسط". "ليست هناك أي قوة في العالم يمكنها أن تجعل السلطة الفلسطينية تتوقف عن دفع الرواتب للأسرى وعوائل الشهداء"، بهذه الكلمات علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات على قرار الاحتلال، مضيفا: "سوف نحل السلطة قبل أن نفعل مثل هذا الشيء". تصريحات عريقات المقرب جداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعطي مؤشرات مهمة حول الحالة التي سيترك القرار الإسرائيلي السلطة عليها، خاصة أنه جاء في وقت قطعت فيه الولايات المتحدة نحو 830 مليون دولار مساعدات سنوية للفلسطينيين، وفي ظل تراجع الدعم المالي الأوروبي والعربي المقدم للسلطة. ومن ثم يهدد القرار قدرة السلطة على المواصلة في ظل وجود مديونية كبيرة وعجز مالي متفاقم. قرصنة أموال الشعب قرصنة أموال الشعب كما ندد الفلسطينيون بقرار إسرائيل واصفين إياه بأنه "قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني"، معلنين رفضهم تسلمها منقوصة أو التخلي عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، مؤكدين أن القرار ما هو إلا قرصنة إسرائيلية جديدة وابتزاز للسلطة الفلسطينية. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن اقتطاع سلطات الاحتلال جزءا من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماماً، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني. فمن جانبه قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن "موقف الرئيس محمود عباس ثابت ودائم حيال عدم قبول أي مساس بلقمة عيش الأبطال الأسرى وعائلات الشھداء والجرحى". مشيرا إلى أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفاً من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس الاقتصادي، مثلما سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وفقا لـ"الغد".

شرعنة السرقة شرعنة السرقة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أعرب عن رفضه شرعنة الاحتلال قانون سرقة الأموال الفلسطينية، مؤكدًا أنه "يندرج في إطار قرصنة أموال الشعب الفلسطيني ومحاولة ابتزاز السلطة". وأكد أبو يوسف أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة الإسرائيلية لأسلوب الابتزاز ومحاولة وصم الأسرى والشهداء بـ"الإرهاب"، والضغط على القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية لوقف رواتبهم. رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع ذكر أن السلطة الفلسطينية ستتوجه للقضاء الدولي ومقاضاة حكومة الاحتلال على جريمة شرعنة سرقة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، حسب "قدس برس". ما نود الإشارة إليه هو أن هذه ليست المرة الأولى التي يجمد فيها الاحتلال أموالا خاصة بالفلسطينيين؛ لكنها في السابق كانت مجرد عقاب على خطوات سياسية، أما هذه المرة فالأمر مرتبط بشأن لا تنوي السلطة التراجع عنه.

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