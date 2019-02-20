صحف الإمارات: تقدم ملموس في اتفاق السويد

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أوضحت الصحف أن الأمن المصري منع هجوما إرهابيا كبيرا في القاهرة، حيث إن تفريغ كاميرات المراقبة قاد إلى منع هجوم إرهابي كبير كان يخطط له المدعو الحسن عبد الله العراقي

تصدر الشأن اليمني وتطورات اتفاق السويد عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما طالعتنا على الشأن الفلسطيني بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "جريفيث يتحدث عن تقدم ملموس في اتفاق السويد"، كشفت صحيفة "الخليج" أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث دعا الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين للبدء الفوري في تنفيذ إعادة الانتشار دون أي تأخير في الحديدة، ودعاهم للاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.

وقال في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إن الطرفين اتفقا على إعادة الانتشار في موانئ صليف ورأس عيسى كخطوة أولى، يليها كخطوة ثانية تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الإنسانية، بما يسهل الوصول لمطاحن البحر الأحمر. وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن جريفيث

وقال في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إن الطرفين اتفقا على إعادة الانتشار في موانئ صليف ورأس عيسى كخطوة أولى، يليها كخطوة ثانية تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الإنسانية، بما يسهل الوصول لمطاحن البحر الأحمر.



وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن جريفيث أعلن أن هناك تقدما ملموسا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم بين الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وميليشيات الحوثي، داعيا إلى البدء الفوري في تنفيذ إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة دون أي تأخير.

وأفادت صحيفة "الاتحاد" أن المبعوث الدولي إلى اليمن أشار إلى أنه التقى بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 3 مرات، مشيدا بالمرونة التي أبداها بشأن المفاوضات، قائلا إنها "أثمرت عن التوصل إلى الاتفاق".

وفي الوقت نفسه، لم يخف جريفيث وجود متاعب تعترض تنفيذ الاتفاق، وقال: "إنه في يوم ما ستكون الأمور صعبة، لكن يجب ألا نحبط".



وتحت عنوان "عقوبات دولية" لحماية اتفاق الحديدة من التلاعب"، أشارت صحيفة "البيان" إلى تأكيد مجلس الأمن الدولي، أمس، في جلسة خاصة لمناقشة الوضع في اليمن، أنه سيفرض عقوبات على من يعرقل اتفاق السويد المتعلق بالحديدة وتبادل الأسرى، الأمر الذي من شأنه أن يضيق من هامش المراوغة الحوثية في الالتفاف على تنفيذ الاتفاق.

وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني وتحت عنوان "إسرائيل تفشل في اقتطاع جزء من الأقصى"، ذكرت "الخليج" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى المبارك، صباح أمس، إلى ثكنة عسكرية، ووفرت الحراسة والحماية لعصابات المستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد المبارك. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال، شرعت بإزالة السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية لباب الرحمة، ظهر أمس، وأبقت المنطقة مغلقة.

تناولت "البيان" الشأن ذاته تحت عنوان "الاحتلال يرضخ ويزيل الأقفال عن أبواب الأقصى"، حيث رضخ الاحتلال عبر إزالة السلاسل والأقفال عن الطريق المؤدّي إلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقال الشيخ واصف البكري، القائم بأعمال قاضي القضاة، إن شرطة الاحتلال أزالت السلاسل والأقفال عن الباب الخارجي لباب الرحمة، مشيدا بالوقفة المشرفة للفلسطينيين الذين دافعوا عنه.



وحول الانسحاب الأمريكي من سوريا، نقلت "الاتحاد" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لانسحاب قواتها المخطط له من سوريا.

جاء تصريح المتحدث روبرت بالادينو في بيان موجز في الوقت الذي يخوض فيه مقاتلون تحت قيادة الأكراد قتالا ضد تنظيم "داعش" لطرده من مئات الأمتار الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرته.

وذكر بالادينو "ليس لدينا جداول زمنية لمناقشتها في الوقت الراهن"، وشدد على أن "الانسحاب سوف يكون مدروسا ومنسقا". وقال إن الولايات المتحدة منخرطة بشكل فعال مع تركيا في القضية.

وأفادت "الاتحاد" أن الأمن المصري منع هجوما إرهابيا كبيرا في القاهرة، حيث كشف مصدر أمني مصري لـ"الاتحاد" أمس عن أن تفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة في القاهرة قاد إلى منع هجوم إرهابي كبير كان يخطط له المدعو الحسن عبد الله العراقي، الذي فجر عبوة ناسفة خلال مطاردته في منطقة الدرب الأحمر خلف الجامع الأزهر بوسط القاهرة مساء أول من أمس، مما أدى إلى مقتله واستشهاد ثلاثة من رجال الأمن المصريين، تم تشييع جثامينهم في جنازة عسكرية مهيبة ظهر أمس، إضافة إلى إصابة 6 آخرين بجروح، بينهم 3 مدنيين.

وقال المصدر "إن الإرهابي يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية وليس الأمريكية كما تردد في عدد من وسائل الإعلام".



"الخليج" سلطت الضوء على إدانة دول خليجية وعربية ومنظمات إسلامية الحادث وأعربت عن دعمها لمصر في حربها ضد الإرهاب.

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث.

وجدد المصدر رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجير الانتحاري.

ودانت البحرين التفجير الإرهابي وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب ورفضها التام لكل ما يمس أمنها واستقرارها.

ودوليا، كشفت "الخليج" عن رفع 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وتمسكوا بحق الكونجرس في القرار النهائي في الشؤون المالية، متهمين الرئيس بإغراق البلاد في أزمة بمحض إرادته.

وتتهم الدعوى التي رفعت إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، "ترامب" بخرق الدستور في بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونجرس القرار النهائي في الشؤون المتعلّقة بالماليّة العامّة للدولة.