انت الان تتابع اليمن تحذر: «الحوثي» تنفذ انسحابا شكليا من الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحوثيون

أعلنت الحكومة اليمنية، رفض آلية ميليشيا الحوثي الانقلابية للانسحاب من الموانئ، دون معرفة هوية القوات التي ستحل بدلا منها، محذرة من نية الميليشيا تنفيذ انسحاب "شكلي " فقط. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حذرت رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة غربي اليمن مايكل لوليسجارد، من تنفيذ الميلشيا انسحاب شكلي من موانئ الحديدة وفق آلية لا تزال غير واضحة. وصرح العميد صادق دويد عضو الفريق الحكومي في اللجنة العسكرية الثلاثية، بأن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ، ويتعين تنفيذه بالكامل بعد الاتفاق عليه.

وشدد دويد على ضرورة البت في وضع السلطة والأمن وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية وعودة النازحين، مشيرا إلى أن هناك محاولة التفاف جديدة من جانب ميليشيا الحوثي على البنود الخاصة بملف الحديدة في اتفاق السويد، والذي يقضي بانسحابهم من الميناء.وأكد أن الميليشيا تعتزم القيام بخطوات أحادية وتنفيذ انسحاب