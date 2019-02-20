الان تتابع “اتركوا لي بقايا أكلكم”.. كتبتها “مجهولة” بجامعة نجران.. فكانت المفاجأة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اكتشفت طالبات بكلية المجتمع بجامعة نجران، عبارة مكتوبة على أحد جدرانها تقول: “كل يوم أجي هنا.. اتركوا لي بقايا أكلكم.. محتاجة”.

وبشكل سريع وفوري، تفاعل طالبات الكلية مع الموقف، وقاموا بشراء أطعمة وشراب ومياه بكميات كبيرة ووضعها بجوار الجدار الذي كتبت عليه العبارة.

وكذلك جمعت الطالبات مبلغ مالي إلى جانب كميات الطعام، وكتبت بعضهن رسائل دعم لصاحبة العبارة المجهولة.