شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصادق على بناء 464 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادقت ما تسمى "لجنة التنظيم والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال الاسرائيلى فى مدينة القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة فى القدس الشرقية.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن اللجنة المذكورة صادقت الاثنين الماضى، على بناء 464 وحدة سكنية فى مستوطنة "غيلو"، فى القدس الشرقية.

ولفتت الصحيفة إلى أن البلدية كانت رصدت ميزانية تزيد عن 200 مليون شيقل، لتكثيف الاستيطان فى القدس القديمة لتعزيز الوجود اليهودى فى ما يسمى بـ "حارة اليهود" التى أقيمت على أنقاض حارتى الشرف والمغاربة.