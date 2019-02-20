شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى: الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء إن الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند وأبدى استعداده بلاده للتعاون مع نيودلهى فى مجال الاستخبارات.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى نيودلهي إن السعودية مستعدة للتعاون السياسى مع الهند. وخلال المؤتمر قال مودى إن الهند اتفقت مع السعودية على تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب والأمن البحرى والسيبرانى.