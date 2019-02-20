ظريف: بيع أمريكا تكنولوجيا نووية للسعودية رياء

وذكر ظريف، في تغريدة على "تويتر": "يوما بعد يوم يصبح أوضح للعالم، ما كان واضحا لنا من قبل، ليس حقوق الإنسان أو البرنامج النووي هو ما يقلق أمريكا".

​وتابع: "أولا تقطيع صحفي، والآن بيع غير مشروع للتكنولوجيا النووية للمملكة العربية السعودية يكشف تماما رياء واشنطن".