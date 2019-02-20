"أبو الغضب" الإرهابي في قبضة الجيش اللبناني

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فبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن مديرية المخابرات في الجيش قد أوقفت الرجلين في بلدة عرسال، وادي حميد.
© AFP 2018 / ANWAR AMRO
وينتمي "أبو الغضب" إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وشارك في العديد من المعارك ضد الجيش السوري.
كما يرتبط بعدد من الإرهابيين بالإضافة لنشاطه في تجارة الأسلحة.
يذكر بأن السلطات اللبنانية كانت قد أعلنت، في 9 شباط/فبراير الفائت، عن اعتقال عناصر لخلية تابعة لـ"داعش" في منطقة عرسال.
وبحسب موقع "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت، بعملية نوعية وبعد رصد وتعقب، في كل من محلة الشواغير والسهل الشرقي في الهرمل، إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم "داعش" الإرهابي".
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