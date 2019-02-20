- 1/3
- 2/3
- 3/3
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أعلنت شرطة المدينة، في بيان لها، أن حريقا شب في منزل بهاليفاكس، أدى إلى مصرع 7 أطفال لعائلة واحدة، وجرى نقل الوالدين إلى المستشفى نتيجة لإصابتهما بحروق.
وأفاد البيان، أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 سنة.
© REUTERS / HALIFAX
مقتل سبعة أطفال لأسرة سورية جراء حريق شب في منزلهم بمدينة هاليفاكس الكندية
وأشار البيان إلى أن العائلة السورية قدمت إلى كندا قبل نحو عامين.
وأعرب عمدة هاليفاكس مايك سافاج، عن حزنه الشديد نتيجة الحادث، مقدما تعازيه الحارة للعائلة.
© REUTERS / HALIFAX
مقتل سبعة أطفال لأسرة سورية جراء حريق شب في منزلهم بمدينة هاليفاكس الكندية
وأكد سافاج، أن السلطات الكندية تحقق في أسباب اندلاع الحريق وستعلن عن النتائج عند التوصل إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... حريق يقتل سبعة أطفال سوريين من أسرة واحدة في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.