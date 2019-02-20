شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية: ميليشا الحوثى ارتكبت 1421 خرقا لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن الميليشا الحوثية مستمرة فى انتهاكاتها لحقوق الإنسان اليمنى، ولا تزال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، والتى وصلت إلى 1421 خلال شهرين .

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، لقد وصل حد الانتهاكات إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق الأبرياء خلال جلسات لا تستغرق سوى دقائق، وآخرها حكم الإعدام الذى صدر بحق "أسماء العميسى" التى اتهمتها الميليشيا بالخيانة والتحالف مع أطراف خارجية، وغيرها آلاف القصص من التعذيب حتى الموت بسجون الحوثيين انتهاء بأحكام الإعدام .

من جهة أخرى، أشار وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إلى أن الوزارة شاركت بجلسة المحكمة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية أول أمس، وتناولوا أهمية هذه المحكمة التى صدر بشأنها قرار وزارى منذ 2014، وتم إقرار النظام الأساسى لهذه المحكمة وسيكون ضمنها 7 قضاة، وتعمل فى القضايا التى ترفع عبر الدول أو المنظمات غير الحكومية فى إطار تعزيز حقوق الإنسان، وسيكون لها دور كبير فى تعزيز العمل العربى المشترك لتعزيز حقوق الإنسان، وصادقت عليها حتى الآن المملكة العربية السعودية ووقعت عليها مملكة البحرين، واستعرضنا تجارب المحاكم الإقليمية منها المحكمة البحرينية والأوربية والمحكمة الأفريقية والبلدان الأمريكية وتحليل آليات عمل تلك المحاكم وما وصلت إليه حتى نستفيد من تجاربهم.

وبدأنا أمس الدورة الخامسة والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، ولأول مرة نعتبر أنفسنا أمام إنجاز تاريخى، حيث إن اللجنة بصدد إقرار الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والإعلان العربى لحماية منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان.

وأكد أن الندوة التى عقدت أمس بمقر السفارة اليمنية تأتى فى مسار دعم المصادقة على المحكمة العربية لأهميتها فى دعم حقوق الإنسان .