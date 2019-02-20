شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «المسن المتحرش» بممرضة القنفذة.. و«الصحة» تحقق في الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية القبض على «المسن المتحرش» بالممرضة في مستشفى القنفذة، كما قامت وزارة الصحة باستدعاء الممرضة، والتحقيق معها بخصوص الحادثة، وذلك بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لمسن يتحرش بإحدى منسوبات مستشفى القنفذة العام.

وعلق المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، على الواقعة بقوله إن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي، وجَّه إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق في المقطع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمستشفى القنفذة العام.