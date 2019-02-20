محمد بن راشد: البرلمانات صوت الشعوب إلى الحكومات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي مساء أمس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي نقل إلى سموّه تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وتمنياتهما لسموّه ولقيادتنا الرشيدة دوام السعادة وموفور الصحة، ولشعبنا اطراد التقدم والرخاء.

وتجاذب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، والشيخ آل الشيخ، أطراف الحديث في مجمل العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيد تطوير هذه العلاقات، بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سموّه، دور مجالس النواب والشورى في دول المنطقة والعالم، في تعزيز التقارب بين الشعوب، كونها تمثل مختلف شرائح مجتمعاتها التي تعدّها لسان حالها في إيصال آمالها واحتياجاتها في العيش الكريم والتنمية الى قياداتها وحكوماتها، من أجل العمل والتعاون بينها وبين ممثلي الشعب، لتحقيق الأهداف الوطنية التي ينشدها الجميع.

الى ذلك أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي، بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة في المنطقة، وخاصة تمثيل النساء، ما يعكس السياسة الحكيمة لقيادة الإمارات، وحرصها الأكيد على تساوي الرجل والمرأة في جميع المواقع والمجالات، وبناء مجتمع آمن وسعيد ومتناغم.

حضر اللقاء الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني، والوفد المرافق للضيف السعودي.(وام)