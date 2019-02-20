محاضرة عن القصة القصيرة جداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ضمن فعاليات نادي النقد الدكتورة بديعة الهاشمي في محاضرة بعنوان: «القصة القصيرة جداً في الإمارات - قراءة نقدية في مجموعات قصصية».

وبديعة الهاشمي حاصلة على الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها تخصص الأدب والنقد. وتعمل محاضراً بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة- قسم اللغة العربية، صدر لها عام 2014 كتاب «الهوية الوطنية في قصص الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة» عن دائرة الثقافة في الشارقة، و«القصة القصيرة جداً في الخليج العربي» عام 2018، ومجموعة قصص للأطفال.. ومجموعة قصصية قصيرة جداً بعنوان «مد وجزر» عام 2017، ولها قصص وبحوث ومقالات منشورة في الصحف والمجلات والدوريات داخل دولة الإمارات، كما شاركت في عدد من المهرجانات والملتقيات والندوات.

تقام الندوة في السابعة من مساء اليوم في قاعة أحمد راشد ثاني بمقر الاتحاد في الشارقة.