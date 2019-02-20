الإمارات تموّل مشاريع في القدس بـ 44 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع صندوق أبوظبي للتنمية، مذكرة تفاهم مع مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية، يقدم بموجبها الصندوق منحة بقيمة 44 مليون درهم ما يعادل (12 مليون دولار أمريكي)، وذلك لدعم برامج ومشاريع مؤسسات النفع العام في مدينة القدس.

ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، وعن جانب المجلس، سري نسيبة، رئيس مجلس إدارة المجلس، وحضر التوقيع خليفة القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «إن هذه المنحة جاءت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق»، مشيراً إلى أن قيادتنا الرشيدة، حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين في القدس وتوفير كل السبل التي تمكنهم من العيش ضمن حياة كريمة.

وأضاف أن الصندوق، سيقوم بالتعاون مع مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية ومن خلال المنحة المقدمة بدراسة عدد من المشاريع والبرامج التنموية التي ستُسهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان القدس، وتوفير برامج وأنشطة تدريبية وتعليمية وثقافية ومهنية، التي ستنعكس بشكل إيجابي على المجتمع المحلي في القدس.

وأشار إلى أن الصندوق ساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية في فلسطين، والتي تركزت على قطاعات تنموية رئيسية مثل، التعليم والصحة والإسكان، وغيرها من المشاريع التنموية التي تركت تأثيراً إيجابياً في حياة السكان في العديد من المناطق.

من جانبه، أعرب سري نسيبة، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وشعباً على وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن منحة صندوق أبوظبي للتنمية، ستعمل على دعم القطاعات التنموية الحيوية في مدينة القدس، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأسر والطفولة والشباب والرياضة، وغيرها. وأوضح أنه «ستتم الاستفادة كذلك من منحة صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل برامج لعدد من مؤسسات القطاع الخاص واللجان الفاعلة في المجتمع المدني، وفق شروط وسياسات يضعها المجلس، وتهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع».