«إسرائيل» تفشل في اقتطاع جزء من الأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”، وكالات

حوّلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، منطقة «باب الرحمة» داخل المسجد الأقصى المبارك، صباح أمس، إلى ثكنة عسكرية، ووفّرت الحراسة والحماية لعصابات المستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد المبارك. قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال، شرعت بإزالة السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية لباب الرحمة، ظهر أمس، وأبقت المنطقة مغلقة، فيما طالب البرلمان الأردني حكومة بلاده بطرد سفير «إسرائيل» من المملكة.

وأعادت طواقم تابعة لمديرية الأوقاف الإسلامية في القدس، تركيب الباب الخارجي ل«باب الرحمة» في المسجد الأقصى، ووضعت قفلاً عليه، بعدما أزال الاحتلال، السلاسل الحديدية التي كان وضعها على الباب الرئيسي. واعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، ثلاث نساء أثناء خروجهن من الأقصى من جهة باب الأسباط، كما اعتقلت الناشط المقدسي نظام أبو رموز، عقب خروجه من المسجد من نفس الباب.

وأكد مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، أن ما يجري في «باب الرحمة» هو أشد خطورة من البوابات الإلكترونية التي وضعت على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية في شهر تموز عام 2017، فوضع القفل والسلاسل يعني اقتطاع جزء من الأقصى. وأضاف «أن سلطات الاحتلال وضعت السلاسل الحديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج المؤدي إلى مبنى باب الرحمة، وهذا يعني اقتطاع جزء من المسجد الأقصى المبارك من الداخل». وأوضح الكسواني، «أن سلطات الاحتلال تريد أن نطلب الإذن بالدخول إلى مبنى باب الرحمة، ورددنا نحن كيف نطلب الإذن في مكان نحن نملكه وفي مكان هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك».

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، «إن سلطات الاحتلال تواصل استغلال الانحياز الأمريكي الكامل لسياسته الاستعمارية، أبشع استغلال في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها التهويدية للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها عامة، وللمسجد الأقصى وباحاته بشكل خاص». وأشارت الوزارة، إلى أنها لطالما حذرت العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، من تلك المخططات التي تنفذها دولة الاحتلال؛ بهدف تكريس التقسيم الزماني للأقصى، ريثما يتم تقسيمه مكانياً، حيث صعّدت مؤخراً من تدابيرها التهويدية، عقب إغلاق مبنى باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، وسط تصعيد من إجراءاتها ضد المصلين وحراس المسجد والأوقاف الإسلامية في القدس وضد المواطنين المقدسيين، في محاولة لإبعادهم عن الأقصى المبارك.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، بالتحرك الفوري للجم عدوان الاحتلال على مدينة القدس المحتلة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وطالب البرلمان الأردني، الحكومة بطرد سفير «إسرائيل» من عمّان وسحب سفير الأردن من «تل أبيب»، رداً على الاعتداءات المستمرة في القدس. وتبنّى البرلمان بياناً للجنة فلسطين النيابية، ثمّن الجهود الملكية المكثفة وسواها المبذولة، عبر جهات رسمية أردنية أفضت إلى إزالة الأقفال الحديدية التي فرضتها قوات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى.

ودان البيان «إجراءات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية في القدس». ودعا الحكومة الأردنية لطرد سفير «إسرائيل» وسحب سفير الأردن، تأكيداً على الموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع القواعد الإنسانية والشرائح السماوية والمواثيق الدولية. وحذر الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، من استمرار الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى من خلال هذه الإجراءات والحفريات والاقتحامات المتكررة، التي زادت وتيرتها بشكل خطير وغير مسبوق.