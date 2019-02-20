شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وروسيا وأوغندا تخطط للقضاء على الجوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مع تنامي المخاوف العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، أشار خبراء من قطاع الأغذية من الإمارات وروسيا وإفريقيا إلى أن مبادرة «طريق الحبوب» الجديدة يمكن أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي في قارات مختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في منتدى الأمن الغذائي الروسي الإماراتي الإفريقي الذي عقد أمس كفعالية افتتاحية ل«قمة جلفود للابتكار».

واجتمع وزراء من الإمارات وروسيا وأوغندا للتباحث في مبادرة «طريق الحبوب» التي تربط ثلاث قارات ودراسة قدرتها على تعزيز الأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وخاصةً في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان المنطقة ملياري نسمة بحلول عام 2030، حسب «تقرير جلفود لتوقعات قطاع الأغذية والمشروبات العالمي 2019».

واستضاف المنتدى ضيوفاً على أعلى المستويات كان بينهم مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، وسيرجي ليفين، نائب وزير الزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية، وميشيل ويريكي كافابوسا، وزير دولة للتجارة والتعاون في جمهورية أوغندا، الذين ناقشوا مبادرة «طريق الحبوب» الجديدة، التي تمتد من روسيا وصولاً إلى إفريقيا مروراً بالشرق الأوسط، وقدرة هذه المبادرة على دفع عجلة التبادل التجاري بين الشرق والغرب.

وأشارت مريم المهيري إلى أهمية التحرك دون تأخّر لضمان التطور المستمر ومستقبل مشرق ومستدام. إذ تشير الإحصائيات إلى هدر ثلث الإنتاج العالمي من الغذاء، في حين لا يجد 800 مليون نسمة ما يسد رمقهم. وفي حال توفير 25% فقط من الغذاء المهدور، فمن الممكن سد احتياجات الجميع من الغذاء، كون العديد من الأشخاص يعتبرون توفر الغذاء أمراً مفروغاً منه. ولا شك أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المنهجيات المتبعة في إنتاج الغذاء، وتطوير العادات الغذائية.

وأشارت المهيري إلى أن الإمارات تحتل حاليا المرتبة 31 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وأنها اعتمدت أحدث التقنيات وأصبحت دولة رائدة في الابتكار في مجال الأمن الغذائي. وباتت الدولة قادرة على استخدام منصة المسرعات الحكومية للتغلب على العوائق في قطاع الإنتاج الغذائي المحلي وتعزيز قطاع الأعمال الزراعية.

ونوهت المهيري بتطور الإمارات في قطاع الأعمال الزراعية، وحرصها على تبني السياسات التي تدعم استدامة القطاع الزراعي، لا سيما أن مثل هذه الخطوات تسهم في تعزيز الأعمال التجارية الزراعية للدول وتمكين جهودها في مكافحة الجوع.

كشف سيرجي ليفين، نائب وزير الزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية أن بلاده على استعداد للعب دور محوري في تعزيز مستقبل الأمن الغذائي. وأكد أن قطاع الأعمال الزراعي الروسي شهد نموا ملحوظا في الأعوام العشرة الأخيرة ويواصل تحسنه بشكل ملموس. ومع تربع روسيا على عرش القمح العالمي، وما تتمتع به من إمكانات هائلة في هذا القطاع، فإن ذلك يخولها لعب هذا الدور وإمداد بقية دول العالم بالمنتجات الزراعية الروسية.

وأشار إلى أن الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية في 2018 بلغت 26 مليار دولار، بما في ذلك 55 مليون طن من الحبوب. كما نمت صادرات لحوم البقر بنسبة 30%، وصادرات الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 23 في المئة. ولفت ليفين إلى المساهمة الروسية الكبيرة في قطاع الحلويات، وأوضح أن معدل إنتاج الأغذية الحلال يرتفع إلى أكثر من 20 % سنوياً.

وختم ليفين بالقول إن روسيا مستعدة لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء، داعياً إلى تعزيز التعاون مع بلاده في هذا الإطار. لقد حددت الحكومة الروسية هدفاً طموحاً يتمثل في تحقيق صادرات بقيمة 45 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وتعد إفريقيا والخليج من الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا.

من جانبه أشار ويريكي كافابوسا، وزير دولة للتجارة والتعاون في جمهورية أوغندا إلى أنه ومع مفهوم «طريق الحبوب»، ستتعزز العلاقات التجارية عبر القارات، وستعم الفائدة، لا سيما بين الدول وأوساط المستهلكين خارج حدود الإمارات وروسيا وأوغندا.

وألمح إلى ما تشتهر به أوغندا من أرض خصبة مثالية للنشاط الزراعي، حيث لا وجود لأي استخدام للأسمدة. لقد نشأنا وترعرعنا في بيئة داعمة لإنتاج الغذاء الصحي. وتمثل القهوة أحد أهم صادراتنا. كما تعتبر أوغندا المصدر الإفريقي الرئيسي للموز ب20 صنفا مختلفا. ولا شك في أنه ومن خلال عقد الشراكات الاستراتيجية، بوسعنا إمداد العديد من دول العالم باحتياجاتها الغذائية.

وتعد أوغندا من الدول الداعمة لسهولة ممارسة الأعمال، لا سيما مع توفر الأراضي، والضمانات، والاستقرار. نحن نتطلع إلى تشكيل سلة عالمية للغذاء، إلا أن الأمر لا يقتصر على جودة الطعام فحسب، بل يجب علينا دعم المزارعين الذين يشكلون محور الإنتاج الغذائي، لذلك فإن التدخل والدعم الحكومي يشكل أمراً حاسماً.