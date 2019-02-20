تعرف على اكثر المناطق المستوردة لسلاح الكلاشينكوف الروسي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلن رئيس مؤسسة “روستيخ” الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الثلاثاء، لوكالة “سبوتنيك” أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعد من أهم المناطق وأبرزها على صعيد شراء الأسلحة من شركة “كلاشنيكوف”.

وقال تشيمزوف خلال تصريحات لوكالة “سبوتنيك” في معرض “آيديكس 2019” المقام في الإمارات “بالنسبة لشركة “كلاشنيكوف” الروسية تعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المناطق الرئيسية لسوق الأسلحة الروسية وخصوصا لشركة “كلاشنيكوف”.

وأضاف “تشكل هذه المناطق (الشرق الأوسط وأفريقيا) نحو 80% من مجمل صادرات “كلاشنيكوف” في العالم”.

وأبرمت السعودية صفقة مع شركة “روستيخ” الروسية، لإنتاج بنادق كلاشنيكوف “AK-103” في المملكة العربية السعودية، وسيتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الجاري، و من المخطط أن تصل نسبة تصنيع البندقية محليا إلى 90 في المئة.

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي “آيديكس 2019” في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشارك مؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية ، مثل “لوكهيد مارتن” و”بوينغ” و”رايثون” الأمريكية و”تاليس” الفرنسية وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها الإمارات ومصر والأردن والسعودية.