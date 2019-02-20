- 1/2
- 2/2
ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن العقيد نائف الصيادي، أحد ضباط اللواء 30 مدرع، أن "مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية، التسلل باتجاه مواقع في حبيل نعمة بمديرية الحشاء غرب الضالع".
© AP Photo / Hani Mohammed
وحسب الصيادي "تسعى أنصار الله من خلال مثل هذه المحاولات اليائسة إلى رفع الروح المعنوية لمقاتليها، عقب انتصارات الجيش التي توجت بتحرير مديرية الحشاء بشكل كامل".
وكان الجيش اليمني أعلن الأحد، استكمال تحرير مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع، عقب سيطرة قواته على سوق الطاحون وقلعة يراخ ومنطقة المطاوسة ومنطقة حوشب، آخر مواقع تمركز "أنصار الله" جنوب المديرية، اثر مواجهات أسفرت عن مقتل 20 عنصراً من الجماعة بينهم قيادي وإصابة 15 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 25 من "أنصار الله" غرب الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.