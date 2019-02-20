شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. الإطاحة بـ«شبكة تهريب مخدرات» مصدرها إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين، القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بنحو مليون و650 ألف دينار بحريني.
وضبط بحوزة الموقوفين، كميات متفاوتة من المواد المخدرة تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، من بينها الدينار البحريني، والتومان الإيراني، والريال السعودي.
وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
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