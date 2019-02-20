دراسة: مشاهدة أفلام الرعب تسبب زيادة الوزن

مشاهدة أفلام الرعب ممتعة للبعض، ومع ذلك يجب أن يحذروا، لأنه وجدت دراسة جديدة أن مشاهدة أفلام الرعب تزيد الوزن.

ووجدت الدراسة أن الأفلام العنيفة أو التي تصيب الشخص بالتوتر تجعل الناس يشعرون بالعصبية والإرهاق والضغط، ما يجعلهم يتناولون الكثير من الوجبات الخفيفة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أما مشاهدي الأفلام الكوميدية الرومانسية أو الأفلام الروائية لا يظهرون نفس الاستجابة، ولا يأكلون الكثير من الأطعمة الخفيفة أو الشوكولاتة أو رقائق البطاطس.

وقال باحثون الجامعة اللبنانية الأمريكية في نيويورك، الذين أجروا الدراسة، إن أفلام الرعب قد تجعل الناس يتناولون مزيدا من الطعام كطريقة لتخفيف التوتر الذي تسببه الهرمونات التي تنشط بسبب الفيلم.

وأضاف الباحثون أن بحثهم هو أول دراسة للنظر في تأثير الأفلام على خياراتنا الغذائية وشهيتنا.

وشملت الدراسة، مشاركة 84 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا تم اختيارهم عشوائيًا لمشاهدة فيلم رعب أو كوميدي ​أو ​رومانسي.

وكان لدى الأشخاص الذين شاهدوا فيلم رعب درجات أعلى من العصبية والتوتر بعد أن شاهدوا الأفلام، لكن المجموعة التي شاهدت الكوميديا والرومانسية لم يكن لها نفس المستويات.

وقالت مؤلف الدراسة الدكتورة لاما مطر: "ذكرت نتائجنا أن الأفلام المرعبة كان لها تأثير حاد ومجهد على المشاهدين، على الرغم من أن مشاهدة فيلم هو نشاط سلبي".