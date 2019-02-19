شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعتمد حركة النقل الخارجي لمنسوبيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: اعتمدت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، قرار نقل ١٣٢٤ موظفاً وموظفة ضمن حركة النقل الخارجي لمنسوبيها. يأتي ذلك فيما تتجه وزارة الصحة لإعلان حركة إلحاقية لمن لم تتحقق رغباتهم في وقت لاحق.

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