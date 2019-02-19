شكرا لقرائتكم خبر عن جمال المعمرى أحد المعذبين بسجون الحوثى: أحرقت بالنيران وصُعِقت بالكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد الشيخ جمال المعمرى، رئيس منظمة مناهضة التعذيب والإخفاء القسرى وأحد الخارجين من سجون الميليشيا، قصة اختطافه من قبل الحوثيين، فقال لقد اختطفتنى الميليشيا بعد منتصف الليل من وسط بيتى وبين أفراد أسرتى، مارسوا كل صنوف التعذيب منها الحرق المباشر بالنيران والصعق الكهربائى وربطوا أعضائى إلى الجهة الشمالية على كرسى لمدة ٨ أيام حتى نزفت جروحى وتقرحت.

وأضاف: حرقوا قدمى اليسرى حتى تقرحت جروحى وكنت أشاهد دمائى تسيل دون أى رحمة، ثم نقلت إلى بدروم رائحته كريهة ولا نرى النور أنا والمحبوسين معى، وفوجئت بأن هناك 400 سجين معى، وهناك محبوسين منذ 2014 حتى الآن لا يعلم أهاليهم عنهم أى شىء، وهناك أموات بدون أن يعلم أهاليهم، حتى الذهاب لدورات المياه ممنوع.

اختطفوا حتى الأطفال الأقل من 13 سنة، والأطفال يغتصبون فى السجون؛ وفتيات اختطفن فى 2016 حتى الآن كن يشاركن فى وقفات من أجل السلام ونقلن إلى سجون الأمن السياسى ولا نعلم عنهن شيئا، وأضاف: الحوثيون يتفاوضون الآن على تسليم الجثث وندعو الحكومة الشرعية برفض أى تفاوض مع الحوثى قبل الالتزام باتفاقية ستكهولهم وإطلاق سراح الأسرى لدى الحوثى.

وأكد أن الأرقام الخاصة بالموتى والجرحى أكثر مما هو موجود لدى الجهات المختصة،وكانوا يريدون إلصاق التهم بالتحالف مرة بتفجير المبنى الذين كنا به ومرة بالقتل وسنعلن صور المجرمين فى مارس المقبل.

وأكد أنهم يبتزون الأهالى مقابل السماح بمكالمة لذويهم، وشاهدنا جنود من إيران يقومون بالتعذيب داخل السجون.

جاء ذلك خلال ندوة حول انتهاكات الميليشا الحوثية لحقوق الإنسان باليمن بالسفارة اليمنية.

كما شارك بالحضور كل من نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، مراد الغارتى عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان، قبول العبسى ناشطة حقوقية.

تأتى الجلسة برعاية سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة الدكتور محمد على مارم ود. محمد عسكر وزير حقوق الإنسان والمستشارة عائشة العولقى مدير المركز الثقافى اليمنى.

من ناحية أخرى أكدت عائشه العولقى أن المركز حريص على المشاركة فى كافة الفعاليات، والأنشطه الثقافية، والمهرجانات العربية، والدولية لدعم وتوطيد العلاقات الثقافية، وإثراء روح المحبه، والتفاهم، والسلام وتقارب وجهات النظر بين الشعوب، مشيدة بالمشاركة المتميزة لليمن فى المهرجان الثقافى الفنى لمنظمة التعاون الإسلامى، والمهرجانات المقيمة حاليا فى الأقصر وأسوان.